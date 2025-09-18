В Перми количество безбилетников в общественном транспорте выросло на 20%

Количество безбилетников в пермском общественном транспорте увеличилось на 20%, сообщает «Рифей».
За первое полугодие 2025 года было вынесено 10,8 тысяч постановлений о наложении штрафа за безбилетный проезд. Это на 20,3% процентов больше, чем в прошлом году.
При этом департамент транспорта отмечает и увеличение пассажиропотока в автобусах и трамваях. Он достиг 113,5 миллионов.
Одним из популярных способов оплаты в общественном транспорте стали проездные. С помощью них было совершено больше 10 миллионов поездок. В 2024 году этот показатель был меньше на 8,9%.
Напомним, в общественном транспорте заработала система подсчёта безбилетников. Система регистрирует соотносит количество вошедших человек с числом оплаченных поездок. Данные о «зайцах» транслируются на медиаэкраны в салоне.