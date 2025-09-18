Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми количество безбилетников в общественном транспорте выросло на 20%

Общий пассажиропоток достиг 113,5 миллионов.

Источник: Аргументы и факты

Количество безбилетников в пермском общественном транспорте увеличилось на 20%, сообщает «Рифей».

За первое полугодие 2025 года было вынесено 10,8 тысяч постановлений о наложении штрафа за безбилетный проезд. Это на 20,3% процентов больше, чем в прошлом году.

При этом департамент транспорта отмечает и увеличение пассажиропотока в автобусах и трамваях. Он достиг 113,5 миллионов.

Одним из популярных способов оплаты в общественном транспорте стали проездные. С помощью них было совершено больше 10 миллионов поездок. В 2024 году этот показатель был меньше на 8,9%.

Напомним, в общественном транспорте заработала система подсчёта безбилетников. Система регистрирует соотносит количество вошедших человек с числом оплаченных поездок. Данные о «зайцах» транслируются на медиаэкраны в салоне.