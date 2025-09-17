Израиль хочет запустить прямые рейсы Тель-Авив — Краснодар

Как писал сайт KP.RU, 17 сентября первый за три года авиарейс прибыл из Москвы в аэропорт Краснодара. Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился на 10 минут раньше запланированного времени. Воздушное судно прибыло с полной загрузкой — 184 пассажира.