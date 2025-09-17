Ричмонд
Израиль хочет запустить прямые рейсы Тель-Авив — Краснодар

17 сентября в аэропорт Краснодара прибыл первый за три года рейс из Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Израиль намерен открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром. Об этом заявила журналистам глава представительства Министерства туризма еврейского государства в России Ксения Воронцова.

«Планируется запуск рейсов Тель-Авив — Краснодар», — отметила она.

Как писал сайт KP.RU, 17 сентября первый за три года авиарейс прибыл из Москвы в аэропорт Краснодара. Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился на 10 минут раньше запланированного времени. Воздушное судно прибыло с полной загрузкой — 184 пассажира.

Кроме того, в среду авиагавань Краснодара встретила первый международный рейс из Стамбула. Из Турцию на Кубань прибыли 37 пассажиров.

Напомним, аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября. Он не обслуживал самолеты с 2022 года из соображений безопасности.