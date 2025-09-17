Израиль хочет запустить прямые рейсы Тель-Авив — Краснодар

Израиль намерен открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром. Об этом заявила журналистам глава представительства Министерства туризма еврейского государства в России Ксения Воронцова.
«Планируется запуск рейсов Тель-Авив — Краснодар», — отметила она.
Кроме того, в среду авиагавань Краснодара встретила первый международный рейс из Стамбула. Из Турцию на Кубань прибыли 37 пассажиров.
Напомним, аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября. Он не обслуживал самолеты с 2022 года из соображений безопасности.