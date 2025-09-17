Кошка на Bentley привезла кольца на свадьбу в Китае

В Китае на свадебной церемонии одетая в платье кошка молодоженов приехала в ЗАГС на личном автомобиле Bentley. Видеозапись с соответствующими кадрами была опубликована на китайской платформе Douyin.
На них видно, как питомец торжественно въезжает в зал на машине, после чего останавливается и передает молодоженам обручальные кольца, видео доступно на платформе.
После завершения официальной церемонии пара сделала свадебные фотографии вместе со своим питомцем. Информации о том, когда именно состоялась свадьба и сколько лет кошка живет в семье, нет.
Мэр города Сан-Педро-Уамелула в мексиканском штате Оахака заключил брак с маленьким крокодилом. Такая традиция существует в населенном пункте уже свыше 230 лет и символизирует союз двух коренных народов региона — чонталь и хуаве. Рептилию нарядили в белое свадебное платье и провели вместе с праздничной процессией по городу. В этот момент жители отмечали событие танцами и музыкой. Кульминацией мероприятия стал поцелуй, который символизирует любовь и преданность мэра своему народу.