Кошка на Bentley привезла кольца на свадьбу в Китае

Мэр города Сан-Педро-Уамелула в мексиканском штате Оахака заключил брак с маленьким крокодилом. Такая традиция существует в населенном пункте уже свыше 230 лет и символизирует союз двух коренных народов региона — чонталь и хуаве. Рептилию нарядили в белое свадебное платье и провели вместе с праздничной процессией по городу. В этот момент жители отмечали событие танцами и музыкой. Кульминацией мероприятия стал поцелуй, который символизирует любовь и преданность мэра своему народу.