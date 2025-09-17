В Польше решили депортировать украинца, запустившего дрон в Варшаве

Польские власти намерены депортировать 21-летнего украинца, который запустил дрон над резиденциями премьер-министра и президента в Варшаве. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на представителя местной полиции Роберта Шумята.
По его словам, мужчину обвиняют в нарушении статьи 212 закона «О воздушном праве». В качестве наказания ему грозит штраф в размере четырех тысяч злотых (около 92 428 рублей).
Согласно информации радиостанции RMF FM, пограничники уже приняли решение о депортации украинца, ему будет запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет.
Кроме того, 17-летняя белорусская девушка, задержанная вместе с украинцем, была допрошена в качестве свидетеля. Позже ее отпустили.
В августе польские власти приняли решение о депортации 18-летней украинки после инцидента с бандеровским флагом на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.
9 августа этого года во время концерта музыканта на Национальном стадионе в Варшаве зрители размахивали бандеровским флагом. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил этот инцидент, подчеркнув, что гости страны должны соблюдать ее законы и обычаи.
По словам премьер-министра страны Дональда Туска, власти Польши депортируют из страны 57 украинцев и шесть белорусов на фоне скандала с флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), который заметили на концерте белорусского исполнителя.
*Запрещенные в России террористические организации.