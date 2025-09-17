9 августа этого года во время концерта музыканта на Национальном стадионе в Варшаве зрители размахивали бандеровским флагом. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил этот инцидент, подчеркнув, что гости страны должны соблюдать ее законы и обычаи.