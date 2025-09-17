Данилович: через нашу территорию прошло множество войн, но белорусы не сошли с исторической арены

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы, несмотря на тяжелые испытания в разные периоды истории, не сошли с исторической арены и сегодня живут в суверенном государстве. Об этом заявил депутат Палаты представителей, главный научный сотрудник Института истории НАН Вячеслав Данилович после встречи Президента с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
«Слушая Президента, я убедился в том, что мы правильно действуем в русле государственной исторической политики, реализуемой в Беларуси. У нас разработана национальная концепция истории без искажений и фальсификаций, которая отражает взгляд на историю нашего народа и нашей государственности», — сказал Вячеслав Данилович.
Депутат обратил внимание, что в Беларуси стремятся донести историю до самого широкого круга людей. Для этого ведется работа над музейными экспозициями, над новым комплексом Национального исторического музея. Вячеслав Данилович назвал это практической работой по сохранению исторической памяти без фальсификаций.
«Тысячи войн и вооруженных конфликтов прошли через нашу территорию, но мы не сошли с исторической арены и сегодня живем в суверенном государстве. И те вещи, которые сегодня прозвучали, очень важны и направлены на сохранение нашего единства», — заключил Вячеслав Данилович. -0-