Краевая прокуратура снова требует увольнения главы Краснокамска

Напомним, конфликт начался в конце 2024 года, когда прокурор Краснокамска потребовал уволить Быкариза за то, что тот не устранил конфликт интересов у своего первого заместителя Антона Максимчука. Когда городская дума отказалась увольнять главу и создала собственную проверочную комиссию, прокуратура обратилась в суд. Однако в июле 2025 года суд отказал в удовлетворении этих требований. Теперь прокуратура обжалует это решение в вышестоящей инстанции.