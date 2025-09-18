Ричмонд
Краевая прокуратура снова требует увольнения главы Краснокамска

Игорь Быкариз не устранил конфликт интересов со своим первым заместителем.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура продолжает добиваться увольнения главы Краснокамска Игоря Быкариза. Надзорный орган обжаловал решение местного суда, который отказался обязать городскую думу прекратить полномочия главы округа. Новое заседание по этому вопросу состоится 8 октября в краевом суде. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье».

Напомним, конфликт начался в конце 2024 года, когда прокурор Краснокамска потребовал уволить Быкариза за то, что тот не устранил конфликт интересов у своего первого заместителя Антона Максимчука. Когда городская дума отказалась увольнять главу и создала собственную проверочную комиссию, прокуратура обратилась в суд. Однако в июле 2025 года суд отказал в удовлетворении этих требований. Теперь прокуратура обжалует это решение в вышестоящей инстанции.