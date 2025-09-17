Лолита Милявская рассказала о спасении фанатки на ее концерте в Геленджике

Во время концерта певицы Лолиты Милявской в Геленджике зрительнице стало плохо. Спасли ее медики дежурившей у площадки скорой помощи. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Кубань».
Инцидент произошел во время выступления артистки на «Геленджик Арене». Одна из зрительниц внезапно почувствовала резкое недомогание. Дежурившая на концерте бригада скорой помощи оперативно оказала женщине медицинскую помощь. Медики диагностировали инсульт и стабилизировали состояние пациентки.
На следующий день Лолита Милявская записала видеообращение, в котором поблагодарила медиков.
— Я хочу сказать огромное спасибо скорой помощи города Геленджик. Мы всегда в райдер включаем скорую. Именно благодаря этому женщине спасли жизнь, — отметила певица.
Артистка также обратилась к законодателям с инициативой сделать обязательным присутствие скорой помощи на всех массовых мероприятиях.
— Прошу законодательно ввести присутствие скорой помощи на любом концертном мероприятии. Она может понадобиться не только артистам, но и зрителям, — добавила Милявская.
Обращение певицы вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Поклонники активно поддержали ее инициативу обеспечения безопасности на концертах и других массовых событиях.
