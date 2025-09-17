Жительница Нижегородской области выиграла в конкурсе «Студенческий стартап»

«Участие в конкурсе стало для меня возможностью попробовать себя в предпринимательстве и получить поддержку на реализацию идеи. Мы планируем вывести продукт на рынок как умный кухонный прибор, которым можно управлять через сенсорную панель или мобильное приложение. Устройство может быть востребовано как в домохозяйствах, так и у малого бизнеса. Сейчас проект находится на стадии идеи, а грант позволит создать первый прототип и провести испытания», — рассказала Алина Петухова.