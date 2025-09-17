Жительница Нижегородской области выиграла в конкурсе «Студенческий стартап»

Девушка из Нижегородской области Алина Петухова стала победительницей конкурса «Студенческий стартап», который проводился в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Студентка получила грант в размере миллиона рублей на реализацию своего проекта. Ее разработка — компактное автоматизированное устройство для выращивания овощей и микрозелени методом аэропоники (без использования почвы, питательные вещества к корням доставляются в виде аэрозоля).
Ключевым преимуществом устройства является использование технологии ультразвукового распыления питательного раствора. Это позволяет ускорить рост растений в 1,5−2 раза по сравнению с традиционной гидропоникой и сократить расход воды на 90%. Управление прибором осуществляется через сенсорную панель или мобильное приложение.
«Участие в конкурсе стало для меня возможностью попробовать себя в предпринимательстве и получить поддержку на реализацию идеи. Мы планируем вывести продукт на рынок как умный кухонный прибор, которым можно управлять через сенсорную панель или мобильное приложение. Устройство может быть востребовано как в домохозяйствах, так и у малого бизнеса. Сейчас проект находится на стадии идеи, а грант позволит создать первый прототип и провести испытания», — рассказала Алина Петухова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.