В Красноярской больнице скорой помощи открылся учебный центр для медиков

Новый учебно-методический центр начал работу в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Задача учреждения — повышение качества и безопасности медицинской помощи через непрерывное обучение и обмен опытом среди врачей и медперсонала. В центре есть современный конференц-зал, компьютерный класс для теоретических занятий и специальная комната с манекенами-тренажерами для отработки практических навыков.
«В нашем центре мы будем проводить мастер-классы, семинары, тренинги для наших сотрудников, конференции с участием ведущих экспертов и, конечно, будем приглашать коллег из других больниц и клиник для обмена знаниями, опытом и внедрения передовых методик», — сказал главный врач больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича Сергей Гребенников.
Одним из первых событий в новом центре стало заседание «Школы качества», приуроченное ко Всемирному дню безопасности пациентов. Медики обсудили актуальные проблемы, возникающие при оказании помощи, сфокусировавшись на профилактике ошибок.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.