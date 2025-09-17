На несколько дней пришла осень: Жителей Молдовы ждут ураганный ветер и всего +20 градусов — но в выходные уже снова жара

Самое время рассказать о погодке на завтра, 18 сентября. Рассказываем…
Ночью синоптики нам прогнозируют до 15 градусов выше ноля, утром столбик термометра опустится еще на два градуса.
Днем потеплеет до +20 градусов, нас ждет переменная облачность. Осадков не ожидается, зато синоптики объявили жёлтый код опасности по всей Молдове из-за сильного ветра. Предупреждение действует 18 сентября с 06:00 до 18:00. Ожидаются усиления ветра с северо-западного направления с порывами до 15−20 м/с. Будьте осторожны.
Вечером ожидается до 16 градусов тепла. Относительная влажность составит 70%.
Вот такая погода нас ожидает в ближайшие дни. Фото: соцсети.
Зато с пятницы, 19 сентября, температура воздуха начнет подниматься и к воскресенью, 21 сентября, достигнет +26 градусов. Нас ждет летняя жара!
