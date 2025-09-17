Ричмонд
На несколько дней пришла осень: Жителей Молдовы ждут ураганный ветер и всего +20 градусов — но в выходные уже снова жара

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 18 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 18 сентября. Рассказываем…

Ночью синоптики нам прогнозируют до 15 градусов выше ноля, утром столбик термометра опустится еще на два градуса.

Днем потеплеет до +20 градусов, нас ждет переменная облачность. Осадков не ожидается, зато синоптики объявили жёлтый код опасности по всей Молдове из-за сильного ветра. Предупреждение действует 18 сентября с 06:00 до 18:00. Ожидаются усиления ветра с северо-западного направления с порывами до 15−20 м/с. Будьте осторожны.

Вечером ожидается до 16 градусов тепла. Относительная влажность составит 70%.

Вот такая погода нас ожидает в ближайшие дни. Фото: соцсети.

Зато с пятницы, 19 сентября, температура воздуха начнет подниматься и к воскресенью, 21 сентября, достигнет +26 градусов. Нас ждет летняя жара!

Читайте также:

Не спасти Майю Санду: Найден рецепт, как лишить власти не только партию ПАС, но и президента Молдовы.

Рецепт, как полностью лишить ПАС власти, избавиться от этой желтой напасти, кстати, подсказала сама депутат правящей в Молдове партии Дойна Герман (далее…).

Санкции против молдавских оппозиционных политиков: Зачем это делается через Северную Америку — раскрыта схема.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия (далее…).

«Бесплатный газ только в газовой камере» — фраза, которая потрясла весь Кишинев: На молдавское гражданство российские агитаторы ПАС уже наговорили.

Госпожа Шульман случайно напомнила о том, о чем ПАС предпочитает не вспоминать — о массовом истреблении евреев (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
