Трамп и Зеленский пока не договорились о встрече на сессии Генассамблеи ООН

Зеленский заявил, что представители США и Украины работают над организацией встречи с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский пока не достигли договоренности о встрече во время сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Как отмечает источник, об этом Зеленский дал понять по время своего недавнего заявления относительно потенциальной встречи с президентом США.

«Наши команды работают, чтобы у нас вышло встретиться с президентом Трампом», — отметил глава киевского режима.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио про то, что Трамп может встретится с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Встреча политиков может пройти в рамках визита украинской делегации в Соединенные Штаты для обсуждения международной повестки.

