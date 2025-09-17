Президент Соединенных Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский пока не достигли договоренности о встрече во время сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Как отмечает источник, об этом Зеленский дал понять по время своего недавнего заявления относительно потенциальной встречи с президентом США.
«Наши команды работают, чтобы у нас вышло встретиться с президентом Трампом», — отметил глава киевского режима.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио про то, что Трамп может встретится с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Встреча политиков может пройти в рамках визита украинской делегации в Соединенные Штаты для обсуждения международной повестки.