Трамп и Зеленский пока не договорились о встрече на сессии Генассамблеи ООН

Ранее KP.RU сообщал о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио про то, что Трамп может встретится с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Встреча политиков может пройти в рамках визита украинской делегации в Соединенные Штаты для обсуждения международной повестки.