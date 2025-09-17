В Омской области прошел масштабный геотрек «Сила Окунево — 2025»

Четвертый ежегодный геотрек «Сила Окунево — 2025» собрал в Муромцевском районе Омской области 300 любителей активного отдыха. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
Участникам предстояло пройти пеший маршрут протяженностью 20, 30 или 50 км по живописным местам возле деревни Чеплярово и вдоль левого берега реки Тары. Впервые к походу присоединились дети от 12 лет в сопровождении родителей.
«Это мероприятие сегодня является ключевым элементом событийного туризма в Омской области. Следующий год для геотрека юбилейный, и, я думаю, нас будет еще больше. Этим замечательным событием мы открываем праздничную программу к Международному дню туризма, который отмечается 27 сентября», — рассказала министр культуры области Светлана Бакулина.
Маршрут этого года включал два неповторяющихся круга с аудиоэкскурсиями, погружающими в историю, географию и археологию края. После финиша для всех участников были подготовлены концерт и розыгрыш призов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.