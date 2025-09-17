Доктор Мясников: Новый штамм коронавируса распространяется быстрее предыдущих

Каждая новая мутация коронавируса слабее предыдущей, но при этом она быстрее распространяется. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Он отметил, что инфекция давно «выродилась в банальное ОРЗ». Мясников сообщил, что штаммы коронавируса меняются каждые 2−3 месяца, и каждый раз они становятся более заразными, но при этом менее опасными. При этом врач отметил, что потеря вкуса и обоняния не являются визитной карточкой коронавируса.
— Я бы на это не ориентировался, потому что вкус и обоняние могут теряться при очень многих вирусах и это не свойственно именно для ковида сегодня. К эпидемии он, конечно, не приведет, — подчеркнул специалист.
Он добавил, что сейчас вакцины «не успевают» за мутацией вируса. Они появляются достаточно быстро, а вакцины нужно разработать, создать и внедрить — пока это происходит, коронавирус уже меняет форму, передает Федерал Пресс.
Рязанские врачи рассчитали формулу смертности от коронавируса, чтобы подготовиться к возможной волне пандемии. Исход можно предсказать, основываясь на степени поражения легких, частоту пульса, уровне креатинина в крови и содержании белка HIF-1α. Согласно формуле, разработанной специалистами, если значение P меньше 0,42, пациент идет на поправку, если больше — высок риск летального исхода.