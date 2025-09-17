Путин указом наградил орденом теннисисток Андрееву и Шнайдер

Помимо этого, Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Он также присвоил актерам и телеведущим Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России. Кроме того, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович была награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».