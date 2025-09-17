Ричмонд
Путин указом наградил орденом теннисисток Андрееву и Шнайдер

Президент России Владимир Путин указом наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ в среду, 17 сентября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства также наградил генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову медалью «За труды в культуре и искусстве» и присвоил звание заслуженного артиста России директору Музыкального училища имени Гнесиных Валерию Гроховскому.

Помимо этого, Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Он также присвоил актерам и телеведущим Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России. Кроме того, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович была награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».

Глава государства среди прочего поздравил представителей российской культуры с профессиональным праздником и вручил им награды в Кремле. Премии получили прима-балерина Государственного академического Мариинского театра Рената Шакирова.