В Крыму военный из Урала спас на сапборде тонувшую в море собаку

В Керчи военный с Урала на сапборде спас унесенную в море собаку. О чудесной историирассказали наши коллеги из «КП — Крым».
Инцидент произошел на городской набережной. Любопытный пес залез в ливневую канализацию и оказался в ловушке. Выбраться обратно он не мог и был вынужден прыгать в воду.
Очевидцы обратились в экстренные службы, но получили отказ. Тогда на помощь пришли отдыхающие. Военнослужащий из Екатеринбурга, оказавшийся рядом, принес свой сапборд. Надув его, двое смельчаков бросились в воду.
Они подплыли к собаке, забрали ее на доску и доставили к берегу у водной станции. Сторож помог им выбраться на сушу. Так, пес был спасен благодаря случайным прохожим.
Имена героев остались неизвестны, но их поступок не остался незамеченным. Очевидцы благодарят всех, кто не прошел мимо и спас животное от верной гибели.
