В Ингушетии в 2028 году введут в эксплуатацию комплекс по переработке ТКО

«Этот комплекс крайне необходим нашему региону. Главное, что это положительно скажется на здоровье и благополучии наших жителей. Кроме того, мы создадим новые рабочие места и выведем систему ЖКХ на современный уровень. На текущем этапе мы завершили проектно-изыскательские работы и готовимся к финальной корректировке разработанного проекта с учетом всех экологических и экономических требований», — рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.