В Ингушетии в 2028 году введут в эксплуатацию комплекс по переработке ТКО

Крупный комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) планируют ввести в эксплуатацию в Республике Ингушетии в 2028 году. Строительство современного объекта, который разместится в селении Верхние Ачалуки, соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Мощности нового предприятия позволят обрабатывать до 200 тысяч тонн отходов в год, утилизировать 80,5 тысячи тонн и размещать на полигоне 130 тысяч тонн. Объект позволит ликвидировать несанкционированные свалки, внедрить современную систему переработки отходов и сохранить уникальную природу республики.
«Этот комплекс крайне необходим нашему региону. Главное, что это положительно скажется на здоровье и благополучии наших жителей. Кроме того, мы создадим новые рабочие места и выведем систему ЖКХ на современный уровень. На текущем этапе мы завершили проектно-изыскательские работы и готовимся к финальной корректировке разработанного проекта с учетом всех экологических и экономических требований», — рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.