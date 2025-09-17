Мама пятерых детей: я счастлива, что мои дети родились и воспитываются в нашей стране

Александра Никифорова уверена, что белорусская женщина может все. «Я это точно знаю. И поверьте, она вложит в это всю душу, любовь, достоинство, энергию. Я искренне хочу пожелать, чтобы в нашей стране каждая девушка, девочка, женщина чувствовала свою сопричастность к будущему в нашей стране. Во имя уважения к родной земле, к нашим традициям мира и единения», — заключила она. -0-