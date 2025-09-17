Мама пятерых детей: я счастлива, что мои дети родились и воспитываются в нашей стране

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я счастлива, что мои дети родились и воспитываются в нашей стране. Таким мнением во время Форума патриотических сил во Дворце спорта поделилась член Белорусского союза женщин, организатор конкурса «Краса Беларуси», мама пятерых детей Александра Никифорова, передает корреспондент БЕЛТА.
Александра Никифорова подчеркнула, что она каждый день вкладывает все силы, душу и любовь в воспитание детей и тем самым в будущее нашей страны. «На протяжении всей истории именно женщины-матери являлись хранительницами истории, культуры, языка, а главное, традиций. И когда рушились империи, менялись границы, у колыбели малыша через материнскую песню передавалось то, что делает нас белорусами», — отметила она.
Сильная страна начинается с женщины, уверена мама пятерых детей. «Чем крепче семья, чем больше уверенность женщины в завтрашнем дне, тем устойчивее наша государственность. И я искренне хочу сказать, что я счастлива, что мои дети родились и воспитываются в нашей стране», — поделилась Александра Никифорова.
Она отметила, что поддержка семьи в Беларуси является основой национальной безопасности. «И я искренне благодарна. От лица всех женщин и матерей хочу поблагодарить нашего уважаемого Президента и руководство страны за нашу мирную и дружественную Беларусь», — сказала мать.
Александра Никифорова уверена, что белорусская женщина может все. «Я это точно знаю. И поверьте, она вложит в это всю душу, любовь, достоинство, энергию. Я искренне хочу пожелать, чтобы в нашей стране каждая девушка, девочка, женщина чувствовала свою сопричастность к будущему в нашей стране. Во имя уважения к родной земле, к нашим традициям мира и единения», — заключила она. -0-
Фото Татьяны Матусевич.