Рогожник: народу, объединенному единой целью, не страшны никакие вызовы и угрозы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник на приеме в посольстве в Москве по случаю Дня народного единства рассказал о значении этого праздника для белорусов и почему он поистине национальный не один десяток лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.
День народного единства получил свой официальный статус не так давно — он был учрежден указом Президента Республики Беларусь 7 июня 2021 года. «Но он имеет давние исторические корни и на протяжении десятилетий воспринимался белорусами как поистине всенародный, национальный праздник», — считает Александр Рогожник.
Дата 17 сентября в истории белорусской государственности имеет особое значение, добавил он. В 1939 году в результате освободительного похода Красной армии произошло воссоединение белорусского народа. Была ликвидирована историческая несправедливость Рижского мирного договора 1921 года, в результате которого существенная часть исконно белорусских земель вместе с проживавшим населением была передана Польше.
«Долгие 18 лет Западная Беларусь находилась под польским гнетом. Гонение на православную церковь, попытки уничтожения родного языка и многовековой культуры, насильственная полонизация, политические репрессии, экономическое запустение — это результаты проводимой на нашей земле оккупационной политики. Не случайно в Западной Беларуси пришедших красноармейцев местные жители встречали со слезами радости на глазах», — погрузился в историю он.
Посол отметил, что в тяжелых условиях Беларусь не только выстояла, но и уверенно движется вперед, демонстрируя всему миру успешность политической и социально-экономической модели. «Сегодня мы активно, с опорой на самые передовые технологии, развиваем все отрасли машиностроения, электроэнергетику, биотехнологии, аграрный сектор, инфраструктуру в регионах. В основе таких успехов, безусловно, лежит достигнутое единство белорусского народа, его сплоченность вокруг Президента Александра Лукашенко, проводимой им внутренней и внешней политики. События недавних лет наглядно показали, что народу, объединенному единой целью, не страшны никакие вызовы и угрозы», — подчеркнул Александр Рогожник. -0-