Рогожник: народу, объединенному единой целью, не страшны никакие вызовы и угрозы

Посол отметил, что в тяжелых условиях Беларусь не только выстояла, но и уверенно движется вперед, демонстрируя всему миру успешность политической и социально-экономической модели. «Сегодня мы активно, с опорой на самые передовые технологии, развиваем все отрасли машиностроения, электроэнергетику, биотехнологии, аграрный сектор, инфраструктуру в регионах. В основе таких успехов, безусловно, лежит достигнутое единство белорусского народа, его сплоченность вокруг Президента Александра Лукашенко, проводимой им внутренней и внешней политики. События недавних лет наглядно показали, что народу, объединенному единой целью, не страшны никакие вызовы и угрозы», — подчеркнул Александр Рогожник. -0-