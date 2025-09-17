Ричмонд
В США бывший военный на машине с непристойной надписью влетел в ворота ФБР

В ФБР расценивают данный инцидент как террористический акт и целенаправленную атаку.

Источник: Аргументы и факты

Бывший американский военный Дональд Хенсон въехал на автомобиле в металлические ворота в здании ФБР в Питтсбурге, передает местный телеканал ABC News.

«По данным ФБР, у Хенсона, предположительно, есть проблемы с психическим здоровьем. На место происшествия была вызвана группа саперов для осмотра автомобиля», — следует из заявления канала.

Известно, что после столкновения житель Пенсильвании вышел из автомобиля, достал из багажника американский флаг и прикрепил его к воротам. Кроме того, на автомобиле присутствовала некая «непристойная надпись». После инцидента мужчина скрылся, правоохранители разыскивают виновника.

Уточняется, что в ФБР расценивают данный инцидент как террористический акт и целенаправленную атаку.