В США бывший военный на машине с непристойной надписью влетел в ворота ФБР

Бывший американский военный Дональд Хенсон въехал на автомобиле в металлические ворота в здании ФБР в Питтсбурге, передает местный телеканал ABC News.
«По данным ФБР, у Хенсона, предположительно, есть проблемы с психическим здоровьем. На место происшествия была вызвана группа саперов для осмотра автомобиля», — следует из заявления канала.
Известно, что после столкновения житель Пенсильвании вышел из автомобиля, достал из багажника американский флаг и прикрепил его к воротам. Кроме того, на автомобиле присутствовала некая «непристойная надпись». После инцидента мужчина скрылся, правоохранители разыскивают виновника.
Уточняется, что в ФБР расценивают данный инцидент как террористический акт и целенаправленную атаку.