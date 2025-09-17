Лидер «Талибана» запретил оптоволоконный интернет в афганской провинции

В Афганистане лидер движения «Талибан» (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России) Хайбатулла Ахундзада запретил оптоволоконный интернет в провинции Балх «для предотвращения безнравственности». Об этом сообщило агентство Associated Press.
По данным издания, госучреждения, частный сектор и жилые дома остались без Wi-Fi.
При этом, по словам представителя правительства Балха, «в стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей».
В свою очередь телеканал Amu TV отметил, что оптоволоконный интернет был отключен в 13 провинциях Афганистана.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что администрация афганской провинции Лагман установила ограничения для СМИ, запретив публикацию любых изображений живых существ — как людей, так и животных. Новые ограничения действуют и на цифровые платформы, включая социальные сети. Под действие запрета попадают все местные СМИ, в том числе государственный телеканал RTA и четыре коммерческие радиостанции, ведущие деятельность в провинции.