В Галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка Мариами Басиладзе

В Российской академии художеств на Пречистенке представили экспозицию работ Мариами Басиладзе «Танец линий в тени гор» — фотографии и рисунки, вдохновленные колоритом грузинского рынка.
Вечером 16 сентября в стенах Галереи искусств Зураба Церетели зазвучала музыка — давно такого не было на открытиях выставок здесь! Причем пела и играла для первых гостей экспозиции сама автор работ Мариами Басиладзе. В руках девушки грузинский национальный трехструнный инструмент пандури, для него характерно тихое, щемящее сердце звучание. Нежный голос солистки поет по-грузински:
Я бы нарисовала тебя на своих ладонях,
если бы могла вспомнить черты твоего лица.
Я бы обошла весь мир,
если бы точно знала, что мы с тобой встретимся.
Но мы должны родиться заново,
чтобы судьба дала нам позволение увидеться.
Нам будет достаточно лишь одного взгляда,
чтобы мы вспомнили друг друга.
А следом еще одна песня:
Солнце восходит утром после того,
как ночь зайдет.
Так и новая любовь взойдет после того,
как старая погаснет.
В поисках тебя я нашел себя в яме,
но я не могу помочь себе сам и протянуть руку.
Где-то бьется сердце с такой же душой,
как и у тебя, бродит в поисках тебя,
но лишь любовь протопчет дорогу к тебе.
У песен нет названия, как и у работ на экспозиции — все они объединены в цикл «Без названия». С одной стороны, такое решение дает зрителю возможность стать соавтором произведений, домыслить, додумать, а с другой, объяснение этому дает сама художница:
— Это единый цикл, и фото, и рисунки, и музыка. Здесь нет работ, которые можно было бы отделить, — рассказывает Мариами. — Все работы — один большой, длительный творческий процесс.
Автор сразу отметила, что она «не художник, не фотограф, не музыкант», и перед нами «не выставка рисунков, фотографий, а первая презентация творчества». Идем знакомиться!
Всего два зала, в первом — фотографии, на которых изображены яркие люди колоритного грузинского рынка. Любовь и тяготение к этому месту, полному разнообразных характеров, у художницы с детства: с ранних лет Мариами приезжала в гости к бабушке в Грузию, вместе они часто ходили на рынок. А с годами бытовая потребность сменилась творческим любопытством, рынок стал местом «фотоохоты», источником вдохновения.
У каждого снимка хочется остановиться, рассмотреть в деталях, погрузиться в атмосферу удивительной страны, визуально познакомиться с каждым из героев снимков. Кадры словно излучают аромат — свежесобранные лимоны, которые хочется съесть прямо с коркой, пахучая зелень, домашнее саперави… Но главное — не товары, а люди рынка — задорный музыкант с аккордеоном в руках, элегантная грузинка лет 70 в шляпе, с красным педикюром и яркой помадой — художница ловит их взгляды при помощи камеры… Во втором зале — тоже взгляды, но смотрят на нас герои рисунков. Делимся своими догадками с художницей:
— Кто герои ваших художественных работ? Впечатление, что на них — люди с фотографий, похожее настроение в их взглядах и в глазах героев рисунков…
— Я долгое время рисовала с натуры, но это была не постановка — ловила случайных людей на улице, в метро. В какой-то момент набила руку. А на рынках много фотографировала. Думаю, что этот опыт тоже оказал влияние. И в какой-то момент, два года назад, я просто в один день начала рисовать из головы. Герои работ, представленных на выставке, — все бессознательные, вымышленные. Лишь на одном стенде представлены портреты реальных людей с рынка. В планах сделать большую серию с продавцами, сейчас ищу стилистику, как о них рассказать.
— Когда рисовали людей с натуры, они замечали это?
— 80% не видели. Если замечали, то молчали. Если не молчали, то улыбались. Если не улыбались, то парочку раз подходили знакомиться. У меня даже был один раз случай, когда я рисовала человека, а в этот момент, оказывается, еще один прохожий рисовал меня! Так и познакомились с художником!
— А на рынке как люди реагировали на фотосъемку?
— Вообще, снимать я начала в 2017 году, резко увидела эту красоту — лица, сюжеты… Была на эмоциях, очень радовалась этому! Фотографировать аккуратно я тогда не умела. И случилось так, что на меня накричали герои снимка. Эта фотография представлена здесь. Тогда я поначалу закрылась, но позже избавилась от этой травмы и продолжила снимать, правда, теперь старалась делать это незаметно, а еще научилась вежливо общаться с людьми, правильно реагировать. Большинство так же не замечают, кто-то молчит, кто-то улыбается, могут и заговорить.
— Как планируете продолжать, развивать свою творческую линию?
— Хочу начать рисовать на рынках. У меня был один опыт, правда, неудачный. Я с улыбкой и энтузиазмом подошла к одному дедушке, думала, что он обрадуется моему предложению, будет позировать, я буду звездой этого рынка, все захотят от меня портрет… А первый человек не то что сотрудничать не захотел, а отказал в грубой форме. Меня это сильно задело, и, кажется, от этой травмы я не оправилась до сих пор. Три года прошло. Каждый год, когда приезжаю в Грузию, думаю, что начну все с чистого листа, ведь есть же и другие люди, которые заинтересуются, будут рады — я это точно знаю! Но пока преодолеть эту травму у меня не получилось. Может, эта выставка даст мне стимул и поможет воплотить эту старую идею в жизнь.
В зале с рисунками кажется, что ты в окружении людей, выросших из гор, — фигуры персонажей словно врастают в землю, но их лица… Это те же взгляды — удивленные, потерянные, усталые, задумчивые, мечтательные… Интересно колористическое решение: кажется, что работы греют своего зрителя, обнимают нас, такой эффект создается прежде всего за счет цветов — преобладают теплые оттенки. Но любопытно и другое: даже там, где преобладают холодные тона, они не кажутся таковыми, не добавляют льда, не посыпают нас горным снегом с вершин. Все рисунки созданы с грузинским солнцем и с согревающей любовью к людям. И это большое чудо, ведь нечасто возле картин можно по-настоящему согреться.
Правильно преподнести работы Мариами Басиладзе помогли кураторы выставки Нина Иоселиани, разработавшая концепцию, и Лика Церетели, к которым художница обратилась на открытии с большой благодарностью:
— Когда мы с вами общались, больше всего грел душу не сам факт того, что эта выставка будет, а ваш искренний интерес.