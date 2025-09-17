В Галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка Мариами Басиладзе

— Хочу начать рисовать на рынках. У меня был один опыт, правда, неудачный. Я с улыбкой и энтузиазмом подошла к одному дедушке, думала, что он обрадуется моему предложению, будет позировать, я буду звездой этого рынка, все захотят от меня портрет… А первый человек не то что сотрудничать не захотел, а отказал в грубой форме. Меня это сильно задело, и, кажется, от этой травмы я не оправилась до сих пор. Три года прошло. Каждый год, когда приезжаю в Грузию, думаю, что начну все с чистого листа, ведь есть же и другие люди, которые заинтересуются, будут рады — я это точно знаю! Но пока преодолеть эту травму у меня не получилось. Может, эта выставка даст мне стимул и поможет воплотить эту старую идею в жизнь.