Спектакль о правонарушении

Представитель минкульта подчеркнул, что признать незаконным приказ минкульта о применении взыскания (замечание) к худруку театра невозможно, потому что оно относится к нормам трудового законодательства и все сроки по изменению взыскания уже прошли. Дважды наказать работника за то же самое нарушение, уволив его, министерство не может. «Прокуратура хочет отменить то взыскание и назначить новое. Мы считаем, что то взыскание удовлетворило прокурора Ленинского района, а сейчас краевая прокуратура требует назначить взыскание заново. Это некое злоупотребление правом», — выразился ответчик. Представитель минкульта добавил, что худрук театра в уведомлении о конфликте интересов указал, какие меры предпринимал для его урегулирования.