Марк Тишман по указу Путина получил звание «Заслуженного артиста РФ».
Президент России Владимир Путин наградил известного певца, композитора и телеведущего Марка Тишмана. Музыканту присвоено звание «Заслуженного артиста России». Об этом сообщается в президентском указе.
«Присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации Тишману Марку Иосифовичу — артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва”, — указано в документе. Указ о награждении опубликован на портале правовых актов.
Помимо Тишмана, такое звание было присвоено еще шести артистам. Среди них — артисты балета, театра и других учреждений культуры.
Ранее президент Владимир Путин уже отмечал деятелей культуры государственными наградами — в частности, певица Лариса Долина была удостоена Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Такие награды присуждаются за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.