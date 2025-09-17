Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил известного певца

Президент России Владимир Путин наградил известного певца, композитора и телеведущего Марка Тишмана. Музыканту присвоено звание «Заслуженного артиста России». Об этом сообщается в президентском указе.

Марк Тишман по указу Путина получил звание «Заслуженного артиста РФ».

Президент России Владимир Путин наградил известного певца, композитора и телеведущего Марка Тишмана. Музыканту присвоено звание «Заслуженного артиста России». Об этом сообщается в президентском указе.

«Присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации Тишману Марку Иосифовичу — артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва”, — указано в документе. Указ о награждении опубликован на портале правовых актов.

Помимо Тишмана, такое звание было присвоено еще шести артистам. Среди них — артисты балета, театра и других учреждений культуры.

Ранее президент Владимир Путин уже отмечал деятелей культуры государственными наградами — в частности, певица Лариса Долина была удостоена Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Такие награды присуждаются за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.