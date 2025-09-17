В Лондоне проходит массовый митинг против визита Дональда Трампа

Участники митинга требуют, чтобы Трамп улетел обратно в США, призывают остановить геноцид в секторе Газа, прекратить накал ядерного кризиса и тому подобное. Все эти лозунги на транспарантах сопровождаются сатирическими (а порой и оскорбительными) изображениями президента США, вице-президента Вэнса и других из команды Трампа.