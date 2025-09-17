Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лондоне проходит массовый митинг против визита Дональда Трампа

Британские неолиберальные протестующие требуют не пускать Трампа в страну.

Источник: Комсомольская правда

В Лондоне проходит масштабный митинг местной неолиберальной общественности, вызванный визитом президента США Дональда Трампа. Протестующие недовольны самим фактом приезда именно Трампа, припоминают ему связь со скандальным «спонсором педофилов» Джеффри Эпштейном и прочие медийные прегрешения.

Приблизительно в 19:00 по московскому времени начался митинг с живой музыкой и выступлениями активистов у Портлент-Плейс. Оттуда протестующие шли маршем к Парламентской площади в сопровождении полиции. Никаких инцидентов пока что не возникало.

Участники митинга требуют, чтобы Трамп улетел обратно в США, призывают остановить геноцид в секторе Газа, прекратить накал ядерного кризиса и тому подобное. Все эти лозунги на транспарантах сопровождаются сатирическими (а порой и оскорбительными) изображениями президента США, вице-президента Вэнса и других из команды Трампа.

Ранее KP.RU сообщил, что спецборт Трампа чуть не устроил катастрофу в небе над Нью-Йорком по пути в Британию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше