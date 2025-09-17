В Лондоне проходит массовый митинг против визита Дональда Трампа

В Лондоне проходит масштабный митинг местной неолиберальной общественности, вызванный визитом президента США Дональда Трампа. Протестующие недовольны самим фактом приезда именно Трампа, припоминают ему связь со скандальным «спонсором педофилов» Джеффри Эпштейном и прочие медийные прегрешения.
Приблизительно в 19:00 по московскому времени начался митинг с живой музыкой и выступлениями активистов у Портлент-Плейс. Оттуда протестующие шли маршем к Парламентской площади в сопровождении полиции. Никаких инцидентов пока что не возникало.
Участники митинга требуют, чтобы Трамп улетел обратно в США, призывают остановить геноцид в секторе Газа, прекратить накал ядерного кризиса и тому подобное. Все эти лозунги на транспарантах сопровождаются сатирическими (а порой и оскорбительными) изображениями президента США, вице-президента Вэнса и других из команды Трампа.
Ранее KP.RU сообщил, что спецборт Трампа чуть не устроил катастрофу в небе над Нью-Йорком по пути в Британию.