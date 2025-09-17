На химическом заводе в ФРГ случилась авария, есть погибший и раненые

Один человек погиб и четверо получили ранение в результате аварии на химическом заводе в Германии. Об этом сообщает издание Bild.
Как отмечает источник СМИ, инцидент произошел на территории федеральной земли Саксония-Анхальт ранним утром в среду, 17 сентября. Утечка опасных веществ произошла на химическом заводе Romonta, в то время как на предприятии проводились технические работы.
В настоящее время двое рабочих завода, пострадавших при аварии, находятся в медучреждении. Еще два человека получили ранения во время спасательных работ. Обстоятельства и причины инцидента уточняются, угрозы для безопасности населения нет.
