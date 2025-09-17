Reuters: Украине потребуется до миллиарда долларов на закупку газа к зиме

Украине необходимо закупить газ на сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным члена наблюдательного совета национальной энергокомпании «Укрэнерго» Юрия Бойко, в подземных хранилищах сейчас находится около 11 миллиардов кубометров топлива, что составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 миллиарда кубометров.
Reuters отмечает, что оценочная стоимость недостающих объемов может составить от полумиллиарда до миллиарда долларов.
Экс-глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон напомнил, что в прошлом отопительном сезоне страна располагала запасами в 12,8 миллиарда кубометров газа, однако этого оказалось недостаточно.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила граждан о возможных перебоях с электроэнергией зимой и призвала готовиться к тяжелым условиям.
Также стало известно о том, что на Украину прекратились поставки газа по Трансбалканскому коридору.