Полигон туристических реформ

Депутаты заксобрания Нижегородской области инициировали поправку к федеральному закону о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов. Ее смысл в том, чтобы регион включили в этот эксперимент. В этом случае нижегородское правительство попробует заранее легализовать работающих на сером рынке домовладельцев, которые сдают туристам номера и комнаты в своих домах. В областном министерстве туризма считают, что таких частных домов в области около полусотни, но это число эксперты считают сильно заниженным. Сам эксперимент стартовал в сентябре и завершится в 2027 году, он призван отрегулировать арендный гостевой бизнес и послужить развитию туристической отрасли.