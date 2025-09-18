Борцы с борщевиком собрались в штаб

По словам председателя комитета по АПК Игоря Тюрина, сложно выстраивать отношения между различными собственниками земельных участков. «Бывают ситуации, когда человек обрабатывает свои территории, а рядом с ними находится бесхозная или чужая земля, зарастающая сорняком. В итоге семена снова попадают на уже обработанные земли. При этом ни у муниципальных органов, ни у “Агротеххимцентра” нет прав на обработку заброшенных и заросших земель. Любая попытка скосить там сорняк может стать поводом для привлечения к ответственности», — отметил депутат.