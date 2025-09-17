Ричмонд
Bloomberg: Поставки нефти из России рухнули после атаки дронов на порты Балтики

Еженедельный объем поставок нефти из России резко упал после атак дронов Украины на порты Балтийского моря. Об этом в среду, 17 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, морские перевозки в период с 14 сентября составляли в среднем около 3,18 миллиона баррелей в сутки, что на 934 тысячи баррелей меньше, чем на предыдущей неделе.

— Это самый резкий спад с июля прошлого года, — говорится в материале.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ранее заявил, что республика готова полностью обеспечить Венгрию и Словакию нефтью через Адриатический нефтепровод, который может стать альтернативой поставкам углеводородов из России.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Европа должна прекратить покупать нефть у России. Он также высказал мнение, что санкции европейских государств в отношении Москвы недостаточно жесткие.

СМИ сообщили, что новые санкции против России в первую очередь будут направлены на отказ Европы от поставок нефти и газа. Кроме того, они должны будут усилить давление на Китай и Индию.

