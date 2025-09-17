ЕС приостанавил финансовую поддержку Израиля на 2025−2027 годы

Еврокомиссия (ЕК) в среду объявила о решении приостановить помощь Израилю, за исключением поддержки гражданского общества и мемориала Холокоста «Яд Вашем», в связи с обострением израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
— Ужасающие события, происходящие в секторе Газа ежедневно, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Европейский союз остаётся крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником принципа сосуществования двух государств, — сказала она.
В коммюнике ЕК уточняется, что это решение касается, в частности, будущих ежегодных ассигнований на 2025−2027 годы, а также текущих проектов институционального сотрудничества с Израилем и инициатив, финансируемых в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС-Израиль.
Предложение было сделано после оценки соблюдения Израилем статьи 2 соглашения об ассоциации, которая подразумевает уважение прав человека и демократических принципов. В ЕК отметили, что это дает ЕС право в одностороннем порядке приостановить действие соглашения.
Нарушение связано с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа после военных действий Израиля, блокады гуманитарной помощи, увеличения военных операций и планов израильских властей по расширению поселений на Западном берегу Иордана, что, по мнению ЕК, подрывает принцип сосуществования двух государств.
В Брюсселе добавили, что финансовая помощь ЕС Израилю осуществляется в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества «Глобальная Европа» (NDICI-GE) в рамках долгосрочного бюджета на 2021−2027 годы. Согласно этому инструменту, Израиль должен был получать в среднем шесть миллионов евро в год в период с 2025 по 2027 год.
Кроме того, ЕС также приостановит реализацию проектов институционального сотрудничества, включая программы партнерства и проекты в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС-Израиль на сумму около 14 миллионов евро, приводит его слова «Интерфакс».
9 сентября в катарской столице Дохе раздалась серия взрывов, в небе над городом появились столбы дыма. Позднее стало известно, что в городе подверглась нападению делегация палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Один из лидеров ХАМАС, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.
Ранее президент Турции в эфире телеканала TRT в очередной раз осудил действия Израиля в секторе Газа. Он заявил, что израильский премьер-министр действует «хуже Гитлера». По мнению Эрдогана, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава.