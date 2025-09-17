«К 2050 году вся территория будет пригодна». Институт плодоводства НАН рассказал о перспективах выращивания винограда в Беларуси

Ученые прогнозируют, что к 2050 году уже вся территория Беларуси будет пригодна для возделывания винограда и для виноделия. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» сказал директор Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Александр Таранов.
По его словам, столовые сорта винограда, и на севере в Витебской и на юге в Брестской области, пока растут в защищенном грунте. И только некоторые сорта в новой климатической зоне по югу Гомельской и Брестской области теоретически возможно выращивать не укрывая.
Александр Таранов отметил, что коллекция винограда в Институте плодоводства в Самохваловичах — одна из крупнейших в Восточной Европе и насчитывает 540 образцов. Часть сортов растет в открытом грунте, часть — укрывные. Столовые сорта винограда, а именно они предназначены для еды, выращиваются в институте в неотапливаемой теплице.
А вот районированных сортов, тех, которые официально допущены к продаже в Беларуси, немного, порядка 15. Перед учеными поставлена задача по скорейшему выделению лучших генотипов и районированию их. Все для того, чтобы легально продавать сорта винограда, а то часто виноградари просто обмениваются выращенными сортами.
Александр Таранов назвал интересные на его взгляд новые сорта винограда.
«Из зеленых сейчас очень вкусный “Цитрин”, если про темноокрашенные говорить, то “Антрацит” очень вкусный», — отметил ученый.
У многих белорусов на дачах, в деревнях растет сорт винограда, которые многие знают как «Изабелла». На самом же деле этот зимостойкий сорт называется «Альфа», его родина — Дальний Восток. Этот сорт действительно имеет изабельный привкус. Виноград этот популярен у белорусов, сорт районирован, отметил ученый.
«Но сейчас есть сорта поинтереснее. Например, темноокрашенный сорт “Лорэт”, созданный в память об основоположнике виноградарства в Беларуси Ромуальде Эдуардовиче Лойко», — отметил Александр Таранов.
Это первый отечественный технический сорт винограда, предназначенный для производства вина и устойчивый к белорусскому климату и болезням.
Кстати, Институт плодоводства НАН назвал белорусский сорт яблок, который хранится год.
Кроме того, директор Института плодоводства сказал о кратности обработки садов в Беларуси: «Для выращивания белорусских яблок необходимо в 2−3 раза меньше обработок пестицидами, чем для импортных».
Узнали, почему из реестра сортов яблок исключена «Антоновка», которая была там более 50 лет.
Институт плодоводства сказал, что в 2025-м Беларусь не доберет 20−25% яблок к уровню прошлого года.
А еще Институт плодоводства назвал популярный в Беларуси сорт яблок, не выдержавший весенние заморозки в 2025. Это «Алеся».