«К 2050 году вся территория будет пригодна». Институт плодоводства НАН рассказал о перспективах выращивания винограда в Беларуси

А вот районированных сортов, тех, которые официально допущены к продаже в Беларуси, немного, порядка 15. Перед учеными поставлена задача по скорейшему выделению лучших генотипов и районированию их. Все для того, чтобы легально продавать сорта винограда, а то часто виноградари просто обмениваются выращенными сортами.