«Я абсолютно другой человек»: Жена Игоря Николаева пожаловалась на сравнения с Королёвой

«Какие-то мне её черты всё время приписывали, хотя я абсолютно другой человек. Может быть, по типажу мы похожи, я имею в виду маленький рост, мы сбитенькие девочки. Игорь был давно свободным мужчиной, глубоко в разводе. Я не отбивала у неё мужа или просто любимого мужчину», — заявила Проскурякова.