«Я абсолютно другой человек»: Жена Игоря Николаева пожаловалась на сравнения с Королёвой

«Какие-то мне её черты всё время приписывали, хотя я абсолютно другой человек. Может быть, по типажу мы похожи, я имею в виду маленький рост, мы сбитенькие девочки. Игорь был давно свободным мужчиной, глубоко в разводе. Я не отбивала у неё мужа или просто любимого мужчину», — заявила Проскурякова.
Супруга музыканта подчеркнула, что её отношения с Королёвой строятся исключительно на уважении друг к другу. По словам Юлии, на момент знакомства с Игорем Николаевым его предыдущая супруга уже успела создать семью с другим человеком — Сергеем Глушко. Поэтому она решительно отметает любые намёки на то, будто бы переманила Игоря у своей предшественницы.
Ранее Life.ru сообщал, что Игорь Николаев просит за выступление от 25 до 30 тысяч евро. При этом бытовой и технический райдер музыканта обходится примерно в 20 тысяч евро. В его собственности находятся роскошные апартаменты в престижном районе Дубая, большой дом в элитном посёлке и две просторные квартиры на берегу моря в Юрмале.