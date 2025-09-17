Путин присвоил певцу Тишману и балерине Андреевой звания Заслуженного артиста РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звания Заслуженного артиста РФ певцу и композитору Марку Тишману, а также балерине Любови Андреевой.
Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале опубликования правовой информации.
«Присвоить почетные звания: “Заслуженный артист Российской Федерации”… Тишману Марку Иосифовичу — артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва»", — говорится в документе.
Такое же почетное звание присвоено и артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр балета Бориса Эйфмана» балерине Любови Андреевой.
Как писал сайт KP.RU, также стало известно, что Путин наградил тренера-преподавателя спортшколы олимпийского резерва в Петербурге имени А. С. Рахлина Михаила Рахлина знаком отличия «За наставничество» за заслуги в популяризации дзюдо в России и активную наставническую деятельность.