Путин присвоил певцу Тишману и балерине Андреевой звания Заслуженного артиста РФ

Путин подписал указ о присвоении почетных званий Тишману и Андреевой.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин присвоил звания Заслуженного артиста РФ певцу и композитору Марку Тишману, а также балерине Любови Андреевой.

Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале опубликования правовой информации.

«Присвоить почетные звания: “Заслуженный артист Российской Федерации”… Тишману Марку Иосифовичу — артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва»", — говорится в документе.

Такое же почетное звание присвоено и артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр балета Бориса Эйфмана» балерине Любови Андреевой.

Как писал сайт KP.RU, также стало известно, что Путин наградил тренера-преподавателя спортшколы олимпийского резерва в Петербурге имени А. С. Рахлина Михаила Рахлина знаком отличия «За наставничество» за заслуги в популяризации дзюдо в России и активную наставническую деятельность.