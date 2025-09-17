Путин присвоил певцу Тишману и балерине Андреевой звания Заслуженного артиста РФ

Как писал сайт KP.RU, также стало известно, что Путин наградил тренера-преподавателя спортшколы олимпийского резерва в Петербурге имени А. С. Рахлина Михаила Рахлина знаком отличия «За наставничество» за заслуги в популяризации дзюдо в России и активную наставническую деятельность.