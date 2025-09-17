Пивоваренная компания «Балтика» начнет производить бутылки.
ООО «Пивоваренная компания “Балтика” зарегистрировала дочернюю структуру ООО “Донстеклотех” в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий.
«Мы (…) рассматриваем различные перспективные направления в рамках стратегического развития “Балтики”. В будущем созданная компания может стать единым оператором по направлению “стеклянная упаковка”, — сообщили в пресс-службе “Балтики” агентству “Интерфакс”.
По сведениям компании, регистрация «Донстеклотеха» позволит оптимизировать процессы, связанные с обеспечением производства стеклянной тары для собственного потребления и, возможно, для сторонних заказчиков. Компания уточнила, что сейчас проект находится на этапе формирования команды и проработки бизнес-модели.
«Балтика» занимает второе место по объему производства среди пивоваренных компаний России. На предприятиях компании работает восемь заводов и две солодовни. До конца 2024 года «Балтика» входила в структуру датской Carlsberg Group.