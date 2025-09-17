«Балтика» начнет производить бутылки

По сведениям компании, регистрация «Донстеклотеха» позволит оптимизировать процессы, связанные с обеспечением производства стеклянной тары для собственного потребления и, возможно, для сторонних заказчиков. Компания уточнила, что сейчас проект находится на этапе формирования команды и проработки бизнес-модели.