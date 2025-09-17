Адвокат россиянина Постового добивается его освобождения под залог в США

Гражданин Российской Федерации Денис Постовой, которого задержали в США 16 сентября 2024 года по подозрению в, якобы, «контрабанде и отмывании денег», сейчас находится в центре задержания в Фармвилле (штат Вирджиния). При том, что его должны были перевести под домашний арест.
«До того, как его могли освободить, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США пришли и забрали его из тюрьмы и доставили в центр содержания службы», — заявил журналистам адвокат Постового Уильям Коффилд.
Коффилд добавил, что сейчас защита добивается освобождения россиянина под залог, однако пока нет четкого понимания происходящего. Возможно, Постовому грозит депортация, так как легального статуса пребывания в США у него нет, а он находится в стране уже год. Впрочем, жена Постового подала соответствующие документы, так что есть шанс, что он получит разрешение на пребывание таким нестандартным способом.
