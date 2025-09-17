Адвокат россиянина Постового добивается его освобождения под залог в США

Коффилд добавил, что сейчас защита добивается освобождения россиянина под залог, однако пока нет четкого понимания происходящего. Возможно, Постовому грозит депортация, так как легального статуса пребывания в США у него нет, а он находится в стране уже год. Впрочем, жена Постового подала соответствующие документы, так что есть шанс, что он получит разрешение на пребывание таким нестандартным способом.