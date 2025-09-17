Первый секретарь БРСМ: в основе белорусского единства — память, взаимопомощь и труд

В любви к своей Родине белорусы стараются каждым своим знанием укрепить государство и пригодиться на родной земле. «Но все это возможно при соблюдении очень важного условия — когда мы все находимся в безопасности. Прошедшие учения “Запад-2025” доказали, что мы едины и никому не дадим ни пяди нашей земли. Мы объединены вокруг нашего главнокомандующего. Он чувствует нашу уверенность и стройные ряды. Каждый из нас должен понимать, что от всех нас зависит наша коллективная безопасность — это тоже наше единство», — отметил первый секретарь БРСМ.