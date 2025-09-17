Первый секретарь БРСМ: в основе белорусского единства — память, взаимопомощь и труд

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что лежит в основе белорусского единства, рассказал во время Форума патриотических сил Беларуси во Дворце спорта первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.
Он подчеркнул, что единство — это не только часть людей, объединенных одной территорией, это связующая нить поколений, традиции, устои, память. «В год 80-летия Великой Победы очень важно, когда тысячи молодых белорусов вступают в военно-патриотические клубы и с гордостью носят форму. Когда тысячи молодых людей заступают на вахту Памяти, принимают участие в уникальном проекте “Поезд Памяти”. Они гордятся, чтят и берегут память — один из важных столпов нашего единства», — отметил Александр Лукьянов.
Первый секретарь подчеркнул, что белорусы привыкли помогать друг другу, и эта взаимопомощь также лежит в основе нашего единства. «Помогать друг другу, другим странам, которые оказались в трудной ситуации, помогать внутри нашего государства, как это было в прошлом году в Гомельской области или в этом году на Могилевщине, когда нещадный ураган сломал тысячи деревьев. Надо было помочь, и наши волонтеры, добровольцы пришли и помогли. Во взаимопомощи наше единство», — сказал он.
Из взаимопомощи вытекает труд. «Труд, который нас тоже объединяет, не только дает нам возможность для самореализации, но и позволяет почувствовать плечо товарища и укрепить нашу Родину. Эти чувства присущи бойцам студенческих отрядов, которые ежегодно принимают участие в масштабных патриотических и Всебелорусских стройках — Хатынь, Островец, Брестская крепость, а в этом году — Национальный исторический музей. Мы понимаем, что только трудясь, мы можем стать еще лучше, и в труде тоже наше единство», — добавил Александр Лукьянов.
В любви к своей Родине белорусы стараются каждым своим знанием укрепить государство и пригодиться на родной земле. «Но все это возможно при соблюдении очень важного условия — когда мы все находимся в безопасности. Прошедшие учения “Запад-2025” доказали, что мы едины и никому не дадим ни пяди нашей земли. Мы объединены вокруг нашего главнокомандующего. Он чувствует нашу уверенность и стройные ряды. Каждый из нас должен понимать, что от всех нас зависит наша коллективная безопасность — это тоже наше единство», — отметил первый секретарь БРСМ.
Сегодня белорусы всех возрастов имеют возможность участвовать в жизни своей страны. «Делегаты Всебелорусского народного собрания — это все слои населения. У нас есть возможность каждому принимать действенное решение в судьбе своей страны, потому что единство — в каждом из нас», — сказал Александр Лукьянов. -0-
