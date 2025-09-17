Психолог Рубинчик: кастинг по поиску жены для Крида является частью шоу

Для 31-летнего певца Егора Крида объявленный им кастинг по поиску жены, которая родит ему ребенка, является частью шоу, высказала мнение URA.RU психолог Мила Рубинчик.
«Когда мужчина годами говорит “хочу отношений”, но ничего не делает — это не про любовь, а про образ. Для публичного человека такие слова работают как магнит: женщины начинают фантазировать “а вдруг это я”, внимание растет, интерес к его персоне тоже. Это элемент самопрезентации», — сказала она.
По словам эксперта, если мужчина за 10 лет ни разу не показал реальных шагов к отношениям, то, вероятно, они использует эту тему как часть шоу, а не как личный проект.
«Это даже может быть искренне — он верит, что хочет, но бессознательно избегает реальной уязвимости», — отметила Рубинчик.
