У экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который занимал пост с 2019 по 2022 год и был приговорен к более чем 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, выявили рак кожи. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со сслыкой на его лечащего врача.