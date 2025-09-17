У экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который занимал пост с 2019 по 2022 год и был приговорен к более чем 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, выявили рак кожи. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со сслыкой на его лечащего врача.
По словам медика, пораженные участки кожи были обнаружены на ранней стадии.
— Он должен будет периодически проходить обследование и следить за угрозой другим участкам кожи. Что касается существующих очагов, они были удалены, но пока информация о результатах предварительна из-за [общего] состояния его кожи, — приводят слова врача в материале.
У экс-президента нашли изменения в области грудной клетки и на руке. Ранее Болсонару уже помещали в больницу из-за плохого самочувствия.
Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте. В 2022 году его сторонники хотели убить нынешнего главу страны. На своем посту Болсонару отрицал опасность COVID-19, хотел вывести Бразилию из БРИКС и ВОЗ, оказывался участником коррупционных скандалов. На него заведено несколько уголовных дел. Чем еще запомнился Жаир Болсонару — в материале «Вечерней Москвы».