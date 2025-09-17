Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: Специалист прочел по губам, что Трамп жаловался жене при прилете в Лондон

Трамп во время прилета в Лондон жаловался супруге Малании на погоду в Британии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп при прилете в Лондон жаловался своей супруге Мелании Трамп на погоду. Об этом сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на заявление эксперта по чтению по губам Никола Хиклинга.

«Ох, холодно. Хорошо, что мы в пальто», — сказал Трамп сразу после прилета в столицу Британии во время официального визита.

После этого, когда президент США вместе с супругой подошел к трапу самолета, Трамп посоветовал ей быть осторожней.

Ранее KP.RU сообщал, что во время визита в Великобританию Дональда Трампа с женой Меланией встречали принц и принцесса Уэльские — Уильям и Кэтрин. Глава Белого дома обратился к монарху со словами «мой друг», а его супругу Трамп поприветствовал более лично, сделав ей комплимент: «Привет, красавица».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше