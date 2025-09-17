DM: Специалист прочел по губам, что Трамп жаловался жене при прилете в Лондон

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп при прилете в Лондон жаловался своей супруге Мелании Трамп на погоду. Об этом сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на заявление эксперта по чтению по губам Никола Хиклинга.
«Ох, холодно. Хорошо, что мы в пальто», — сказал Трамп сразу после прилета в столицу Британии во время официального визита.
После этого, когда президент США вместе с супругой подошел к трапу самолета, Трамп посоветовал ей быть осторожней.
Ранее KP.RU сообщал, что во время визита в Великобританию Дональда Трампа с женой Меланией встречали принц и принцесса Уэльские — Уильям и Кэтрин. Глава Белого дома обратился к монарху со словами «мой друг», а его супругу Трамп поприветствовал более лично, сделав ей комплимент: «Привет, красавица».