DM: Специалист прочел по губам, что Трамп жаловался жене при прилете в Лондон

Ранее KP.RU сообщал, что во время визита в Великобританию Дональда Трампа с женой Меланией встречали принц и принцесса Уэльские — Уильям и Кэтрин. Глава Белого дома обратился к монарху со словами «мой друг», а его супругу Трамп поприветствовал более лично, сделав ей комплимент: «Привет, красавица».