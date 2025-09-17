Студента техникума избили на уроке ради хайпа в соцсетях

Сотрясение головного мозга и перелом носа получил второкурсник техникума, на которого на уроке напал одноклассник. Пострадавшего пришлось госпитализировать.
Как стало известно «МК», вопиющий инцидент произошел 16 сентября в техникуме № 40 подмосковного Наро-Фоминска. Все случилось в 12.45 в начале урока тестирования информационных систем профессионального модуля. Педагог узнала, что ей срочно надо заменить коллегу у студентов третьего курса, задала своим второкурсникам задание — готовить конспект — и отправилась к третьекурсникам. Ее не было десять минут, но за это время в классе произошло настоящее побоище.
Все началось с того, что один из учеников начал окликать по имени своего однокурсника, сидевшего на первой парте. Тот не реагировал. Трое других ребят стали подначивать орущего подростка, предлагая подойти к молчуну и обещая снять разборки на мобильный. Агрессивный студент встал, подошел к однокурснику и стал его жестоко избивать. Затем парень вернулся на свое место. А ролик с жуткими издевательствами позже разместили в социальных сетях. Пострадавший же вместе с однокурсницей вышел в коридор. И там они встретили учительницу, возвращавшуюся в класс, которая позвала врачей. Медики госпитализировали студента в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.
В учебном заведении все шокированы произошедшим. Класс был на хорошем счету в техникуме, туда был самый высокий конкурс, да и сам нападавший хорошо учился. По одной из версий, он напал на сверстника из-за любви к девочке, которая дружила с соперником и задела его чувства. В классе якобы передавалось из рук в руки некое сообщение, в котором говорилось, что парень любил девушку, но она выбрала другого.
Наро-Фоминская городская прокуратура проводит проверку в связи с конфликтом между студентами.