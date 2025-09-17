Студента техникума избили на уроке ради хайпа в соцсетях

Все началось с того, что один из учеников начал окликать по имени своего однокурсника, сидевшего на первой парте. Тот не реагировал. Трое других ребят стали подначивать орущего подростка, предлагая подойти к молчуну и обещая снять разборки на мобильный. Агрессивный студент встал, подошел к однокурснику и стал его жестоко избивать. Затем парень вернулся на свое место. А ролик с жуткими издевательствами позже разместили в социальных сетях. Пострадавший же вместе с однокурсницей вышел в коридор. И там они встретили учительницу, возвращавшуюся в класс, которая позвала врачей. Медики госпитализировали студента в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.