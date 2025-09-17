Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студента техникума избили на уроке ради хайпа в соцсетях

Сотрясение головного мозга и перелом носа получил второкурсник техникума, на которого на уроке напал одноклассник.

Сотрясение головного мозга и перелом носа получил второкурсник техникума, на которого на уроке напал одноклассник. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Как стало известно «МК», вопиющий инцидент произошел 16 сентября в техникуме № 40 подмосковного Наро-Фоминска. Все случилось в 12.45 в начале урока тестирования информационных систем профессионального модуля. Педагог узнала, что ей срочно надо заменить коллегу у студентов третьего курса, задала своим второкурсникам задание — готовить конспект — и отправилась к третьекурсникам. Ее не было десять минут, но за это время в классе произошло настоящее побоище.

Все началось с того, что один из учеников начал окликать по имени своего однокурсника, сидевшего на первой парте. Тот не реагировал. Трое других ребят стали подначивать орущего подростка, предлагая подойти к молчуну и обещая снять разборки на мобильный. Агрессивный студент встал, подошел к однокурснику и стал его жестоко избивать. Затем парень вернулся на свое место. А ролик с жуткими издевательствами позже разместили в социальных сетях. Пострадавший же вместе с однокурсницей вышел в коридор. И там они встретили учительницу, возвращавшуюся в класс, которая позвала врачей. Медики госпитализировали студента в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.

В учебном заведении все шокированы произошедшим. Класс был на хорошем счету в техникуме, туда был самый высокий конкурс, да и сам нападавший хорошо учился. По одной из версий, он напал на сверстника из-за любви к девочке, которая дружила с соперником и задела его чувства. В классе якобы передавалось из рук в руки некое сообщение, в котором говорилось, что парень любил девушку, но она выбрала другого.

Наро-Фоминская городская прокуратура проводит проверку в связи с конфликтом между студентами.