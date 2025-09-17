Вопрос в контроле: В Госдуме поддержали идею о расширении возможности использования маткапитала

Лично мне нравится сама идея, поскольку она даёт возможность людям улучшить свои жилищные условия за счёт средств материнского капитала. Общественники предлагают контролировать выполнение работ путём предоставления подтверждающих документов, например, по проведению коммуникаций. Я знаю это движение — это люди искренние и порядочные, их я поддерживаю.
Депутат Государственной думы.
Депутат предложил доработать предложение общественников совместно с профильными ведомствами и получить положительное заключение правительства. Он подчеркнул, что до этого уже были зафиксированы случаи незаконного вывода средств материнского капитала, поэтому нужна особая осторожность при реализации новой инициативы. Общественники должны проверять подлинность всех документов и тщательно контролировать процесс.
Напомним, что общественное движение «Зов Народа» направило в Госдуму обращение с инициативой разрешить тратить средства материнского капитала на проведение инженерных сетей в частные дома. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит быстрее завершать строительство и реконструкцию жилых зданий, делая их пригодными для круглогодичного проживания.