Адвокат Алешкин рассказал, как не лишиться денег при покупке квартиры

В некоторых случаях сделка может быть признана недействительной, заявил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

При покупке жилья необходимо обращать внимание на ряд моментов, которые могут привести к потере денег или оспариванию сделки, рассказал в интервью Pravda.Ru адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Наиболее часто проблемы возникают при совершении сделки с собственниками, которые находятся за границей, а также если квартира обременена ипотекой, или ее продает человек, который находится в предбанкротном состоянии, рассказал эксперт.

«В таких случаях сделка может быть признана недействительной, поскольку продавец не имел права распоряжаться имуществом», — сказал Алешкин.

По его словам, опасно покупать квартиру, которую купили в браке, а имущество не разделено.

«Даже если супруги уже развелись, важно проверять, каким образом приобреталась недвижимость и было ли получено согласие второй стороны», — посоветовал юрист.

Часто покупатели сталкиваются с проблемой занижения стоимости в договоре купли-продажи и скрытыми платежами — например, будущим налогом, который владелец обязан заплатить, если квартира находилась в его собственности менее трех лет. По словам эксперта, это бремя нередко перекладывают на покупателя.

Алешкин рекомендовал покупателям прибегать к услугам квалифицированных специалистов, которые помогут исключить такие риски.

Ранее эксперты программы «Доброе утро» на 1tv.ru объяснили, что при переделке балкона собственник в первую очередь должен обратиться в специализированную организацию, а затем получить добро на перепланировку от Госжилинспекции.