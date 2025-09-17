Ричмонд
Умер депутат шести созывов Госдумы Руслан Гостев

Депутат Государственной думы шести созывов от Воронежской области Руслан Гостев ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил глава региона Александр Гусев.

Губернатор назвал покойного масштабной личностью и деятельным, порядочным, неравнодушным человеком. Он отметил, что Гостев всегда был верен своим принципам, основанным на справедливости и заботе о благе России.

— Будем хранить память о нем. От себя лично и от правительства области выражаю глубокие соболезнования родным и близким Руслана Георгиевича, его друзьям и соратникам, — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Руслан Гостев стал депутатом Госдумы в 1990-х годах во время возрождения российского парламентаризма и поиска национального пути. Он никогда не давал пустых обещаний землякам, а смыслом его служения являлось укрепление государственности, поддержка полезных инициатив и реальная помощь людям, добавил Гусев.