Алкоголь является частью естественной диеты диких шимпанзе

Проведенные учеными замеры показали, что в среднем 21 вид фруктов, которыми питались шимпанзе и на западе, и на востоке Африки, содержат в себе около 0,26% алкоголя. В среднем, каждая обезьяна ежедневно съедает порядка 4,5 кг этих плодов, в результате чего в их организм попадает около 14 граммов этилового спирта. Этого недостаточно для того, чтобы вызвать опьянение, однако для постоянного употребления таких количеств алкоголя необходимы эволюционные приспособления, ускоряющие его нейтрализацию и вывод из организма.