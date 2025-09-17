Герасимов: ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества

ВС РФ эффективно борются и с бронетехникой противника. В этот же день стало известно, что российским войскам в Сумской области удалось обнаружить и уничтожить редкий шведский истребитель танков Stridsvagn (Strv) 103. Противотанковую установку поразили в лесном массиве управляемым по волоконно-оптическому кабелю дроном-камикадзе. После попадания возник пожар.