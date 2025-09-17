Герасимов: ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества

Российские военнослужащие вошли в населенный пункт Ямполь и ведут там боевые действия. Вооруженные силы Украины полностью вытеснены из Серебрянского лесничества. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
— Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества, — приводит его слова ТАСС.
По словам главы Генштабы, российские бойцы наступают практически на всех направлениях. Наиболее ожесточенные бои происходят на Красноармейском направлении, передают «Известия».
Минобороны также подтвердило, что российская армия освободила половину Купянска. Военкор Евгений Лисицын подтвердил, что российские вооруженные силы смогли закрепиться в центре этого города в Харьковской области.
До этого российские войска освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ освободили Новоселовку в Запорожской области.
ВС РФ эффективно борются и с бронетехникой противника. В этот же день стало известно, что российским войскам в Сумской области удалось обнаружить и уничтожить редкий шведский истребитель танков Stridsvagn (Strv) 103. Противотанковую установку поразили в лесном массиве управляемым по волоконно-оптическому кабелю дроном-камикадзе. После попадания возник пожар.