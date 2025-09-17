В Лондоне прошел массовый протест против визита Трампа

В столице Великобритании тысячи человек приняли участие в акции протеста против визита американского президента Дональда Трампа.
Демонстрация, организованная коалицией «Стоп Трамп», стартовала маршем от Портленд-Плейс возле штаб-квартиры BBC и завершилась на Парламентской площади. Полиция сообщает, что происшествий зафиксировано не было.
«Тысячи протестующих собираются в центре Лондона прямо сейчас в знак протеста против визита Трампа», — делятся эмоциями пользователи в Сети.
К 17:00 по местному времени (19:00 мск) на площади стартовал митинг с музыкальной программой и выступлениями активистов. Перед его началом организаторы запустили в толпу большой надувной мяч с сатирическим изображением вице-президента США Джей Ди Вэнса, заменивший знаменитый воздушный шар в виде «младенца-Трампа».
Участники акции скандировали: «Скажем громко, скажем ясно — Дональду Трампу здесь не рады!» В руках протестующих были плакаты с надписями «Dump Trump», «Нет расизму — нет Трампу», «Стоп Трамп», а также лозунгами против ядерного оружия и с требованием прекратить боевые действия в Газе.
Многие плакаты содержали карикатуры на американского президента, а также упоминания о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Так, на одной из автобусных остановок возле посольства США в Лондоне появился крупный постер с изображением Трампа и Эпштейна.
Акцию сопровождали барабанщики, а выступавшие со сцены активисты критиковали не только Трампа, но и Илона Маска, правого британского активиста Томми Робинсона и лидера партии Reform UK Найджела Фараджа.
Полиция перекрыла боковые улицы на пути следования колонны, за порядком следили патрули и вертолет.
Напомним, во вторник, 16 сентября, чета Трампов прилетела в Великобританию с государственным визитом.