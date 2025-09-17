Политический обозреватель Тур рассказал, как объяснял маленькой дочери смысл Дня народного единства

«Ну, вот вы ходите в школу. Вам там весело, вы учитесь, играете еще, конечно же. Но давай представим, что тебе и детям из нашей деревни говорят, что вам теперь нельзя дружить с детьми из соседней деревни, потому что вдруг внезапно оказывается, что якобы дети из соседней деревни — теперь поляки. Так вот, доченька, когда-то так было в истории нашей страны. А День народного единства — это такой день, когда все это закончилось. И все опять стали дружить друг с другом. Потому что стали вновь теми, кем мы были всегда, — белорусами», — сказал он.