Политический обозреватель Тур рассказал, как объяснял маленькой дочери смысл Дня народного единства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический обозреватель, журналист президентского пула Игорь Тур на Форуме патриотических сил Беларуси во Дворце спорта рассказал, как объяснял маленькой дочери смысл Дня народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
Свое выступление Игорь Тур построил в присущей ему манере, начав словами: «Я искренне считаю, что эффективность каждого пропагандиста повышается, когда у него появляются дети. Потому что дети задают сложные вопросы, а ждут очень простых ответов».
А далее передал разговор, который произошел вчера между ним и его дочерью-третьеклассницей. Девочка интересовалась, что такое День народного единства. Игорь Тур пояснил на понятном для ее возраста примере.
«Ну, вот вы ходите в школу. Вам там весело, вы учитесь, играете еще, конечно же. Но давай представим, что тебе и детям из нашей деревни говорят, что вам теперь нельзя дружить с детьми из соседней деревни, потому что вдруг внезапно оказывается, что якобы дети из соседней деревни — теперь поляки. Так вот, доченька, когда-то так было в истории нашей страны. А День народного единства — это такой день, когда все это закончилось. И все опять стали дружить друг с другом. Потому что стали вновь теми, кем мы были всегда, — белорусами», — сказал он.
Естественно, дочь не унималась и продолжала спрашивать: а кто не разрешал этим детям дружить? В той же манере Игорь Тур продолжил: «Дочь, не разрешали взрослые, но это были не родители детей одной деревни и не родители детей из другой деревни. Это были вообще другие взрослые».
И затем девочка задала очень сложный вопрос: «А почему родители этих детей из двух деревень ничего не сделали и согласились с тем, чтобы так было?» Игорь Тур пообещал, что постарается сделать так, чтобы дочь с каждым годом как можно лучше понимала ответ на этот вопрос.
Продолжая тему Дня народного единства, политический обозреватель отметил, что для него 17 сентября — это про силу, которой белорусы, как нация, должны обладать. Только так можно самостоятельно решать судьбу своей страны.
«Давайте честно: сегодня в мире уважают только силу. Но и давайте еще честнее — на планете всегда уважали только силу. И наше единство — это инструмент обретения этой силы», — сказал он.
Журналист добавил, что, если бы не было событий 17 сентября 1939 года, его детей могло и не быть. Как и детей других белорусов.
«Я хочу, чтобы дети моих детей тоже были. И чтобы они жили в своей родной стране. Чтобы мечтали, строили планы, добивались успехов», — сказал он. И выразил надежду, что через 50, 100, 200 лет разговор, аналогичный вчерашнему, но уже в другой семье не повторится. И отцу какой-нибудь девочки не придется оправдываться, мол, «взрослые ничего не смогли сделать, потому что они были слабыми».
«Давайте будем сильными. А для этого нужно быть едиными. Во имя нашей Родины», — заключил Игорь Тур. -0-
Фото Виталия Пивоварчика и Татьяны Матусевич.