«Коллапс на рынке»: в Госдуме призвали перенести сроки по локализации такси

Необходимо перенести сроки по локализации такси в России в рамках нового закона, так как сейчас граждане и представители бизнеса не готовы к неизбежному росту связанных с этим расходов. Об этом в среду, 17 сентября, заявил председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.