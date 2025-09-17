HR-эксперт Мурадян рассказал, как сделать из резюме магнит для работодателя

Грамотно составленное резюме повышает шансы соискателя на отклик работодателя, рассказал в интервью Pravda.Ru HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.
«Резюме — это как трейлер фильма: оно должно заинтересовать работодателя, чтобы он захотел продолжить знакомство с кандидатом», — сказал он.
По словам Мурадяна, основные принципы составления резюме — точность, лаконичность и правдивость. Кроме того, соискателю следует выгодно подчеркнуть свои преимущества, отметил он.
Эксперт рассказал, что первый элемент, на который обращают внимание работодатели, — это фотография кандидата, на которой лицо должно быть крупным планом, а задний фон — нейтральным.
Также важно разделить опыт работ на обязанности и достижения — это продемонстрирует, что соискатель ориентирован на результат, а не только на процесс, отметил Мурадян.
Кроме того, видимость резюме повышают правильно указанные навыки кандидата, а раздел «О себе» позволяет работодателю оценить кандидата как личность, рассказал эксперт.
«В идеале нужно написать два абзаца — кратко и емко, о разносторонности и целях. Начинать можно с фразы “Ищу для себя”, чтобы сразу обозначить свои ожидания и интересы», — посоветовал специалист.
Ранее руководитель проектов по подбору персонала Ирина Смирнова рассказала, что причинами, по которым резюме может не привлечь внимание работодателя, чаще всего становятся прямое копирование должностных инструкций, многочисленные ошибки и неудачно выбранная фотография.