Минтрансы Беларуси и Китая обсудили перспективы международных автомобильных перевозок

Пятое заседание Белорусско-китайской совместной комиссии по международному автомобильному транспорту состоялось в китайском городе Урумчи. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.
Повестка переговоров включала широкий спектр вопросов. Основными стали порядок использования разрешений на международные автоперевозки грузов между Беларусью и Китаем, а также согласование дополнительной квоты разрешений на нынешний год и предварительной квоты на 2026-й. -0-
