Минтрансы Беларуси и Китая обсудили перспективы международных автомобильных перевозок

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтрансы Беларуси и Китая обсудили перспективы сотрудничества в области международных автомобильных перевозок, в том числе в рамках ШОС, сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Пятое заседание Белорусско-китайской совместной комиссии по международному автомобильному транспорту состоялось в китайском городе Урумчи. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

Повестка переговоров включала широкий спектр вопросов. Основными стали порядок использования разрешений на международные автоперевозки грузов между Беларусью и Китаем, а также согласование дополнительной квоты разрешений на нынешний год и предварительной квоты на 2026-й. -0-

